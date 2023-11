Incontro tra Ue e Turchia, focus su migranti e esenzione visti

BRUXELLES - La Commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson e il Ministro dell'Interno della Turchia Ali Yerlikaya si sono incontrati a Bruxelles per il secondo dialogo ad alto livello tra Ankara e Ue su migrazione e sicurezza. E' quanto rende noto la Commissione europea ricordando che "la La Turchia è un Paese candidato all'Ue e un importante partner dell'Ue in materia di migrazione e sicurezza." "I due interlocutori hanno avuto uno scambio di opinioni sulle rispettive politiche e azioni relative alla prevenzione della migrazione irregolare e hanno discusso approcci comuni su una serie di questioni, tra cui la sicurezza delle frontiere e la lotta al traffico di migranti. Hanno inoltre esaminato come rafforzare la cooperazione delle rispettive agenzie per la migrazione e l'applicazione della legge", prosegue l'esecutivo europeo.



Pur rinnovando il comune desiderio di giungere a una conclusione positiva nell'adempimento dei parametri di riferimento nell'ambito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti e di intensificare la cooperazione a tal fine, nel frattempo esploreranno le modalità di agevolazione dei viaggi per i cittadini turchi attraverso l'accelerazione del rilascio dei visti", conclude la Commissione.