Milei a rivista israeliana: 'Ambasciata sarà a Gerusalemme'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 NOV - Il presidente argentino eletto, Javier Milei, ha confermato la propria intenzione di trasferire l'ambasciata dell'Argentina da Tel Aviv a Gerusalemme. Nella sua prima intervista a un mezzo di comunicazione israeliano - il settimanale ortodosso Kfar Chabad - Milei ha affermato: ''Intendo mantenere i miei impegni.



Gerusalemme è la capitale di Israele e il trasferimento dell'ambasciata nella Città Santa simboleggia ai miei occhi il nostro riconoscimento di questo fatto. Spero e ho fiducia che molti altri Paesi al mondo facciano altrettanto''.



Kfar Chabad dedica la sua copertina al neo-presidente dell'Argentina e sostiene che la sua vittoria elettorale ''ha suscitato grande gioia in Israele e nel mondo ebraico''. In risposta ad una domanda sulla guerra contro Hamas a Gaza, Milei ha affermato: ''Intendo intervenire e cercare di influenzare altri presidenti in America Latina e nel mondo intero per moltiplicare gli sforzi affinché gli ostaggi ritornino immediatamente alle proprie abitazioni''. Inoltre, ha aggiunto, deve essere riconosciuto il diritto di Israele di ''difendere i propri cittadini con tutti i mezzi necessari''.



Nell'intervista Milei ricorda di aver visitato la tomba del rabbino dei Lubavich, il fondatore della setta dei Chabad, e di aver chiesto una benedizione in vista delle elezioni presidenziali. ''Quelle benedizione - ha concluso - si è poi materializzata''. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed