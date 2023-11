Vertice Egitto-Giordania, ora lavorare a Palestina indipendente

IL CAIRO - Re Abdullah II di Giordania è stato ricevuto oggi al Cairo dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. I due leader hanno accolto con favore la tregua umanitaria dichiarata nella Striscia di Gaza - ha riportato il portavoce del presidente egiziano sulla sua pagina facebook - sottolineando che, a lungo termine, "qualsiasi sforzo volto a ripristinare la stabilità nella regione deve basarsi sull'avvio di un processo politico integrato volto a raggiungere una soluzione globale ed equa della questione palestinese attraverso la soluzione dei due Stati, e che la parte palestinese deve ottenere i suoi diritti legittimi, compreso uno stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale".



Il portavoce ufficiale della Presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, ha spiegato che i due leader hanno avuto un colloquio all'aeroporto durante il quale il presidente al-Sisi ha sottolineato il desiderio che i due Paesi continuino a coordinarsi per "unire i loro sforzi alla luce della delicata situazione della regione". C'è una "visione comune - ha detto Fahmy - riguardo alla necessità di continuare il lavoro intenso per raggiungere un cessate il fuoco permanente e per consentire l'ingresso tempestivo di aiuti umanitari sufficienti nella Striscia di Gaza", "rifiutando al tempo stesso le politiche di fame e punizione collettiva del popolo palestinese". In proposito i due capi di Stato hanno confermato "il totale rifiuto dei due Paesi a qualsiasi tentativo di spostare la popolazione della Striscia di Gaza dentro o fuori Gaza".