(ANSAmed) - NEW YORK, 22 NOV - "L'Unicef accoglie con favore l'accordo tra Israele e Hamas, ma affinché i bambini sopravvivano, affinché gli operatori umanitari restino e operino efficacemente, le pause umanitarie a Gaza semplicemente non sono sufficienti, serve un cessate il fuoco urgente per porre immediatamente fine a questa carneficina". Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'agenzia Onu per i minori Catherine Russell alla riunione del Consiglio di Sicurezza. "Prevediamo che nei prossimi mesi il deperimento infantile, la forma di malnutrizione più pericolosa per la vita dei bambini, potrebbe aumentare di quasi il 30% a Gaza", ha aggiunto. (ANSAmed).





