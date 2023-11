Giordania avverte, non si spingano palestinesi oltre il Giordano

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - La Giordania ha annunciato che il suo esercito ha rafforzato la presenza lungo i confini con Israele e ha avvertito che qualsiasi tentativo israeliano di spingere con la forza i palestinesi oltre il fiume Giordano rappresenterebbe una violazione dell'accordo di pace con il suo vicino. Lo scrive Haaretz.



Il primo ministro Bisher Khasawneh ha detto che il suo Paese ricorrerà a "tutti i mezzi in suo potere" per impedire a Israele di attuare qualsiasi politica di trasferimento volta ad espellere i palestinesi in massa dalla Cisgiordania.



"Qualsiasi spostamento o la creazione delle condizioni che porterebbero a ciò, la Giordania lo considererà una dichiarazione di guerra e costituirebbe una violazione materiale del trattato di pace", ha detto Khasawneh, citato dai media statali, riferendosi al trattato di pace del 1994 con Israele.



"Ciò porterebbe alla liquidazione della causa palestinese e un danno alla sicurezza nazionale della Giordania", ha aggiunto Khasawneh. (ANSAmed).





