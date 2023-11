(ANSAmed) - ROMA, 21 NOV - La Mezzaluna Rossa Palestinese ricevuto in media "circa 42 camion al giorno" in aiuti umanitari e dal 21 ottobre scorso "sono stati ricevuti un totale di 1.353 camion": lo rende noto sui social la stessa organizzazione, come riporta il Guardian. (ANSAmed).





