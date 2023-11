Federagenti lancia l'allerta sicurezza nel Mediterraneo

GENOVA - Gli equilibri geopolitici sempre più delicati e quelli della sicurezza dell'interscambio mondiale delle merci si gioca sul mare e sui porti e Federagenti lancia l'allarme sui porti italiani, che devono essere in grado di affrontare la situazione, con un innalzamento delle misure di sicurezza nel Mediterraneo e un piano per affrontare eventuali alternative delle rotte.



"Il caso della nave giapponese 'sequestrata' nel Mar Rosso per il solo sospetto di 'interessi israeliani' fa scattare più di un segnale di allarme. E il Mediterraneo allargato al Mar Nero ma anche nell'immediato oltre Suez, nel momento in cui è tornato ad essere baricentrico per i traffici marittimi, sta riconquistando anche lo sgradevole primato dei pericoli derivanti da uno spostamento sul mare dei conflitti e del rischio terrorismo", dice Alessandro Santi, presidente di Federagenti, la Federazione italiana dei mediatori e degli agenti marittimi. "L'Italia - prosegue - con i suoi 8500 km di coste e una rete di decine di porti vitali nel Mediterraneo, alla ricerca dell'identità marittima persa da troppo tempo, ma anche di una nuova strategia per rafforzare la sua portualità, si trova oggi ad affrontare anche sfide per la garanzia della resilienza delle catene di approvvigionamento e di difesa del commercio marittimo che richiedono risposte strategiche immediate in un Mediterraneo a dir poco inquieto". "In Mediterraneo - ricorda - la presenza russa è sempre più preponderante con una strategia che prevede l'estensione della sua influenza militare nell'est della Libia potenzialmente nel porto di Tobruk,". Ancora, sul Mar Nero il conflitto Ucraina e Russia, si ripercuote sui traffici marittimi internazionali di cereali e petrolio e la costa su cui si affacciano Libano, Israele e Gaza è caratterizzata dalla presenza crescente di navi militari.