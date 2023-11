(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 NOV - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è partito da Ankara per una visita ufficiale in Algeria dove ha in programma un incontro con l'omologo Abdelmadjid Tebboune. Lo ha annunciato la tv di Stato Trt facendo sapere che Erdogan è partito per l'Algeria con una delegazione di ministri, tra cui quello degli Affari Esteri Hakan Fidan, dell'Energia Alparslan Bayraktar, delle Finanze Mehmet Simsek e della Difesa Yasar Guler. Durante i colloqui, verranno esaminati tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali tra Ankara e Algeri e si parlerà anche di questioni regionali e globali, in particolare il conflitto in corso tra Israele e Hamas. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed