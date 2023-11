Egitto prepara risoluzione Onu su ostacoli Israele ad aiuti Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 21 NOV - Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, oggi a Mosca con il suo omologo russo Serghei Lavrov e altri esponenti dell'area mediorientale, ha annunciato che l'Egitto ha elaborato una nuova risoluzione da presentare al Consiglio di Sicurezza a nome dei gruppi arabi e islamici per affrontare lo squilibrio esistente nell'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.



"I continui bombardamenti contro gli sfollati nel sud di Gaza - ha detto il ministro secondo quanto riferito dal suo portavoce, l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid - ha un obiettivo chiaro: costringere gli abitanti della Striscia ad abbandonarla". L'Egitto ha chiaramente mostrato il suo rifiuto di qualsiasi progetto o tentativo di sfollare i palestinesi, tanto che il premier Mostafa Madbouly ha detto stamattina in Parlamento che questo sarebbe considerato una "minaccia alla sicurezza dello Stato egiziano". Shoukry, parlando a Mosca, ha espresso l'apprezzamento dei Paesi arabi e islamici per il sostegno che la Russia ha fornito e continua a fornire alla causa palestinese, e ha detto di aspettarsi il suo sostegno, attraverso la sua permanenza nel Consiglio di Sicurezza, per raggiungere un cessate il fuoco permanente a Gaza. (ANSAmed).





