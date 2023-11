A Tripoli conferenza ministri Lavoro Paesi Sahel e Sahara

(ANSA) - TUNISI, 20 NOV - Il ministero del Lavoro del Governo di unità nazionale libico organizza a Tripoli una conferenza dei ministri del Lavoro della comunità degli Stati del Sahel e del Sahara. Lo rende noto lo stesso ministero del Lavoro di Tripoli sulla propria pagina Facebook, precisando che la conferenza dal titolo "Mediterraneo sicuro, Sud stabile", avrà luogo il 27 e 28 novembre nella capitale, e "nell'ambito dell'interesse del Governo di unità nazionale per lo sviluppo del sistema del lavoro e la creazione di opportunità per rafforzare gli investimenti e la stabilità".



"La conferenza fa parte degli sforzi del ministero per regolare il mercato del lavoro fissando e limitando le condizioni dei lavoratori espatriati e sviluppando una struttura amministrativa e organizzativa che apra la strada agli investimenti e allo sviluppo". Nella nota viene sottolineata "l'importanza del ruolo delle istituzioni internazionali nella partecipazione attiva a questa conferenza per sostenere gli sforzi di stabilità e sviluppo rivolti ai paesi che esportano manodopera". Fonti qualificate sottolineano inoltre che dovrebbe essere presente anche una delegazione italiana e europea. "Il ministero, - prosegue la nota - con il sostegno del Governo di unità nazionale, auspica la creazione di un database informativo che garantirà lo sviluppo di un piano d'azione volto a rafforzare la cooperazione congiunta tra i Paesi del Sahel e del Sahara e a stabilire percorsi di pace e sicurezza nella regione". "Tutto ciò avrà un impatto positivo sui paesi del bacino del Mediterraneo, pur sottolineando il rifiuto del governo di unità nazionale di reinsediare eventuali espatriati nel Paese". (ANSA).





