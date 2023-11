Presidente brasiliano Lula chiama omologo israeliano Herzog

(ANSAmed) - BRASILIA, 17 NOV - Dopo aver criticato duramente la risposta di Israele agli attacchi del 7 ottobre compiuti da Hamas, il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha telefonato al suo omologo israeliano, Isaac Herzog, per ringraziarlo di aver permesso il rimpatrio del gruppo di connazionali che si trovava nella Striscia di Gaza.



I due leader hanno parlato anche della "gravissima crisi umanitaria" nel conflitto in corso, riferisce Brasilia in un comunicato. "Il presidente Lula ha riaffermato la tradizione pacifica del Brasile, dove ebrei e arabi hanno sempre convissuto in pace. Ha inoltre ribadito il suo ripudio degli atti di antisemitismo e ha ribadito l'impegno del governo brasiliano a reprimere queste manifestazioni", si legge nella nota. Il Brasile "resta convinto dell'importanza della soluzione dei due Stati, con Israele e Palestina che convivono fianco a fianco, con confini sicuri e reciprocamente accettati", prosegue il documento.



Lula ha inoltre sottolineato gli sforzi del Brasile per "riformare gli organi di governo multilaterali, rendendoli più efficienti nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti come quello che continua in Medio Oriente". (ANSAmed).





