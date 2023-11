(ANSAmed) - RAMALLAH, 17 NOV - "Mio padre è l'interlocutore che può fermare la guerra: un'operazione che si realizzerebbe con la soluzione dei due popoli in due Stati, Palestina e Israele, e che farebbe tornare la pace". Lo dice all'ANSA il figlio di Marwan Barghouti, ex leader della prima e della seconda Intifada, arrestato da Israele e condannato per terrorismo nel 2004. "La speranza è che mio padre, come gli altri prigionieri, venga scambiato con gli ostaggi a Gaza e possa tornare libero", aggiunge Arab Barghouti.



Da un recente sondaggio condotto in Cisgiordania a fine settembre a Gaza e in Cisgiordania dall'istituto palestinese Arab Barometer, in caso di elezioni Barghouti vincerebbe con il 32% delle preferenze (a Gaza il 35%), scavalcando il leader di Hamas, Ismail Haniyeh (24%), e il presidente dell'Autorità palestinese, Mahmoud Abbas (12%). (ANSAmed).





