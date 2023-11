L'Onu chiede un'inchiesta internazionale su violazioni guerra

(ANSAmed) - GINEVRA, 16 NOV - Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha denunciato le gravi accuse di violazione del diritto internazionale nella guerra tra Israele e Hamas, sostenendo la necessità di un'indagine internazionale.



"Accuse estremamente gravi di violazioni multiple e profonde del diritto internazionale umanitario, chiunque le abbia commesse, richiedono indagini rigorose e piena responsabilità", ha dichiarato Volker Turk in un briefing sulla situazione agli Stati membri delle Nazioni Unite, aggiungendo che "è necessaria un'indagine internazionale".



Il diritto internazionale non è "un patto suicida", ha detto l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, nel replicare alla richiesta di Turk di un'inchiesta internazionale sulle violazioni del diritto umanitario. (ANSAmed).





