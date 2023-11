Raid Israele su ospedale da campo giordano, '7 medici feriti'

ROMA - Sette membri dello staff dell'ospedale da campo giordano nel nord di Gaza sono rimasti feriti in quello che il ministero degli Esteri di Amman ha affermato essere stato un attacco aereo israeliano.



Il personale è stato colpito mentre prestava aiuto ai palestinesi feriti che erano arrivati all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale, ha detto ieri sera il ministro giordano Ayman Safadi in un'intervista con Isa Soares della Cnn. "Il nostro personale dell'ospedale da campo si è precipitato al pronto soccorso quando hanno visto diversi palestinesi che trasportavano persone ferite: quando è arrivato sono stati colpiti di nuovo e circa sette del nostro personale medico sono rimasti feriti", ha detto Safadi aggiungendo che "molti altri palestinesi sono stati purtroppo uccisi e feriti". La Cnn afferma di aver contattato le Forze di difesa Israeliane (Idf) per un commento all'accusa, ma di non aver ricevuto risposta.



Safadi ha detto che la Giordania richiederà un'indagine su quanto accaduto. "È incomprensibile che vengano colpite anche le persone che cercano di offrire assistenza medica ai feriti", ha commentato. Una dichiarazione del ministero degli Esteri giordano afferma che Amman "ritiene le forze di occupazione israeliane pienamente responsabili di aver messo in pericolo la vita delle équipe mediche giordane". Nell'intervista, Safadi ha affermato che "Israele ha l'obbligo legale di assicurarsi che gli ospedali e le loro vicinanze siano sicuri e che non vengano condotte operazioni militari che potrebbero mettere a repentaglio gli ospedali".



L'Egitto ha condannato l'accaduto. Il Cairo ritiene che il bombardamento nelle vicinanze dell'ospedale da campo giordano nel nord di Gaza, così come il targeting e l'assalto ad altri ospedali nella Striscia di Gaza e ad altre strutture civili da parte di Israele costituiscano "una flagrante violazione delle disposizioni di legge umanitarie della comunità internazionale".



Lo ha affermato il ministero degli Esteri in una dichiarazione diffusa ieri sera. Il governo egiziano invita, come già aveva fatto per l'attacco all'ospedale al-Shifa, "la comunità internazionale e le parti a svolgere il loro ruolo nel chiedere che queste violazioni cessino e che i loro autori siano ritenuti responsabili, e la necessità che Israele rispetti i suoi obblighi come potenza occupante, compreso quello di astenersi dall'attaccare gli ospedali o smettere di impedire al personale medico di svolgere i propri compiti".