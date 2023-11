Tunisia: un esponente dell'opposizione fermato in aeroporto

TUNISI - Le autorità tunisine hanno tratto in arresto al suo arrivo in aeroporto, mentre rientrava nel Paese, il coordinatore generale del piccolo ma storico partito di sinistra Al Qotb, Riad Ben Fadhel. Lo ha reso noto lo stesso partito in una nota precisando che Ben Fadhel è stato portato nella caserma di El Aouina, in stato di fermo di polizia per 5 giorni senza che gli siano stati comunicati gli estremi del reato.



Il partito condanna "pratiche che ricordano la dittatura del vecchio regime", pur esprimendo "assoluta solidarietà" al suo coordinatore generale. Al Qotb invita tutti i partiti e le organizzazioni ad affrontare "la repressione e la persecuzione degli oppositori al fine di metterli a tacere e terrorizzarli".



Ben Fadhel è personaggio controverso, noto in Tunisia per essersi battuto contro il regime del defunto presidente Ben Ali e successivamente per le sue battaglie sulla revisione della severa legge sugli stupefacenti.