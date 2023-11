'Israele non ha ancora accettato l'accordo, sta negoziando'

(ANSAmed) - ROMA, 15 NOV - Se Hamas ha accettato le linee generali dell'accordo negoziato dal Qatar, Israele non ha ancora detto sì e sta ancora negoziando i dettagli. Lo riporta Reuters sul suo sito citando un funzionario informato del negoziato.



Non si sa, aggiunge Reuters, quante donne e bambini palestinesi Israele libererebbe dalle sue carceri come parte dell'accordo in discussione. (ANSAmed).





