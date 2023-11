Tunisia: Olfa Hamdi annuncia candidatura alle presidenziali

TUNISI - La leader del Partito della Terza Repubblica, Olfa Hamdi, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali previste per l'autunno 2024. In un comunicato sui social, Hamdi afferma di voler offrire al popolo tunisino "una visione politica alternativa" per garantire "un futuro economico migliore" e "soddisfare le sue aspirazioni di unità, prosperità e sicurezza". La presidente di "Terza Repubblica", ex ad di Tunisair, annuncia inoltre l'avvio di "un ampio dialogo aperto a tutti i tunisini in patria e all'estero, un dialogo mirato a costruire un'ampia coalizione per garantire una transizione politica pacifica e di successo nel contesto delle prossime elezioni presidenziali".



Nella dichiarazione Hamdi afferma che "nel 2011 il popolo tunisino si è dimostrato un popolo libero che, difendendo i propri diritti, ha rifiutato l'autocrazia in tutte le sue forme". "È in linea con questa libertà di scelta che accetto la nomina del Consiglio nazionale del partito a candidarmi alle prossime elezioni presidenziali", aggiunge la leader politica, secondo cui le scelte del presidente Kais Saied sono diventate "un vero pericolo sovrano per lo Stato tunisino e per i tunisini nel presente e nel futuro" e in base '"alle conseguenze negative e ai risultati di questa politica limitata, basata su paura e mancanza di fiducia", "il popolo tunisino libero ha il diritto di scegliere un altro progetto".