Marocco: annata legislativa record per il Parlamento di Rabat

RABAT - Un'annata "eccezionale" di legislatura quella che si è appena conclusa in Marocco. Così la definisce la relazione del Consiglio dei Rappresentanti, che ha messo sotto la lente l'attività dei parlamentari di ogni schieramento e partito per il periodo 2022-23. In totale, gli onorevoli marocchini hanno posto 9.728 interrogazioni, di cui 6.610 scritte, 57 orali generiche sulla politica interna, 3.061 ulteriori questioni di argomenti diversi.



Per la sua attività si è distinto il gruppo socialista che siede sui banchi dell'opposizione, con 2.008 interrogazioni scritte rivolte ai diversi settori del governo, seguito dal gruppo Istiqlal con 912 domande, e dal Movimento Popolare con 882 domande. Attivo anche il Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti (Rni), che ha posto 852 domande. Il gruppo parlamentare del Partito Giustizia e Sviluppo ha posto più domande scritte di quello di Autenticità e Modernità, con 572 contro 565.



Delle interrogazioni scritte hanno ricevuto risposta 4.039, mentre 95 sono state ritirate. Infrastrutture e welfare, i temi più monitorati, insieme agli affari legali, interni, esterni, religiosi ed educativi, sono riflesso delle preoccupazioni maggiori dei cittadini marocchini. Al centro dei dibattiti più accesi la lotta alla siccità e la situazione idrica con relativa ricaduta sull'agricoltura, poi anche l'inflazione e i più recenti temi di protezione sociale, finiti nelle agende dei politici dopo la pandemia da Covid. Non sono mancate le pagine nere con deputati coinvolti in scandali che sono stati licenziati, dopo la sentenza di condanna e altri accusati di appropriazione indebita che sono ancora sotto inchiesta.