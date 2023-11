I paesi islamici all'Ue, 'si chieda cessate il fuoco immediato'

BRUXELLES - "A Gaza serve un cessate il fuoco incondizionato, ora. E serve un flusso continuo di aiuti umanitari". E' questo l'appello lanciato dai rappresentanti diplomatici dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oci) all'Unione europea mentre all'Europa building è in corso il Consiglio Affari Esteri.



"Accettare quanto accade a Gaza è una vergogna dell'umanità. Chi si oppone al cessate il fuoco immediato non fa altro che dare il proprio placet al continuo massacro di civili a Gaza", ha sottolineato l'ambasciatore dell'Egitto in Ue, Badr Abdelhatty. "La dichiarazione compilata dall'Alto Rappresentante e dai 27 Paesi Ue ieri sera è inaccettabile. E' stata diffusa dopo i 12mila morti a Gaza. Dodicimila", ha tuonato il capo della missione palestinese in Ue Abdalrahimi Alfarra. "Gli Stati dell'Ue devono fare il proprio dovere. Il principio dei diritti umani è un principio fondatore dell'Ue. Dopo il 7 ottobre diversi leader europei sono andati in Israele per manifestare la propria solidarietà, perché ora non si parla di Gaza?", ha sottolineato Alfarra.



I rappresentanti dell'Oci hanno inoltre fatto appello alla stampa internazionale "di riportare e pubblicare notizie in maniera corretta, verificandole".