Borrell, Ue s'impegni per la Palestina o ciclo di violenza

BRUXELLES - "Ora serve un maggior coinvolgimento dell'Ue nel Medio Oriente, e in particolare nella costruzione dello Stato palestinese. Se non si trova una soluzione ora vivremo un ciclo di violenza che si perpetuerà di generazione in generazione". Lo ha detto l'Alto rappresentante della Politica estera Ue Josep Borrell al termine del Consiglio Affari Esteri.



"Questa settimana mi recherò in Israele, Palestina, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar e Giordania per discutere di accesso e assistenza umanitaria e questioni politiche con i leader regionali. Abbiamo bisogno di un orizzonte politico che guardi alla soluzione dei due Stati. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso il dialogo", annuncia Borrell su X. E' la prima missione dell'Alto rappresentante Ue nella regione dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas.