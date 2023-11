Sisi riceve lo sceicco del Qatar, focus sui civili a Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 NOV - Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana Ahmed Fahmy, precisando che i due hanno "discusso dell'escalation militare israeliana nella Striscia di Gaza e delle sfide regionali ad essa associate, che stanno spingendo la regione in direzioni pericolose".



Sisi e Al Thani hanno affrontato anche il tema dei "civili innocenti a Gaza che necessitano protezione" e hanno ribadito la loro richiesta a "porre fine allo spargimento di sangue", passando in rassegna gli "intensi sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e mantenere la fornitura di aiuti umanitari in quantità tali da soddisfare i bisogni del popolo palestinese nella Striscia". Netto rifiuto invece allo sfollamento forzato dei palestinesi.



Nel corso dell'incontro si è anche parlato delle "relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli" e si è concordato di "proseguire nella cooperazione e nel coordinamento a tutti i livelli" tra il Cairo e Doha. (ANSAmed).





