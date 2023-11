(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 NOV - Le sirene di allarme antirazzi da Gaza sono risuonate a Tel Aviv e nel centro di Israele invitando gli abitanti a correre nei rifugi e due donne israeliane sono state ferite, per ora sembra in modo non grave.



Si è trattato di una forte salva di razzi e in aria si è sentita l'eco di diverse esplosioni dovute all'intercettazione dei razzi da parte dell'Iron Dome. Erano due giorni che a Tel Aviv non c'erano allarmi. (ANSAmed).





