Netanyahu, 'Israele non vuole né governare né occupare Gaza'

(ANSAmed) - NEW YORK, 10 NOV - Israele non cercherà né di conquistare, né di governare e né di occupare Gaza, .ma una "forza credibile" sarà necessaria "per entrare nell'enclave palestinese se necessario per prevenire l'emergere di minacce militari": lo ha dichiarato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in un'intervista all'emittente americana Fox News.



"Penso che sia chiaro come deve essere il futuro di Gaza: Hamas sarà andata. Dobbiamo distruggerla per il bene di tutti, per il bene della civiltà e per il bene dei palestinesi e degli israeliani".



Netanyahu ha anche ribadito che il suo governo non è d'accordo con un cessate il fuoco a Gaza: "Significherebbe arrendersi a Hamas, arrendersi al terrore e alla vittoria dell'asse del male dell'Iran. Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi", ha detto il premier israeliano a Fox News, sottolineando che la battaglia "continua contro Hamas ma in aree specifiche e per un certo periodo, qualche ora qui e qualche ora là: vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili".



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed