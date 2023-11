(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 NOV - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato alcuni Stati membri dell'Unione europea (Ue), senza nominarli, di impedire l'ingresso della Turchia perché hanno dei pregiudizi contro Ankara. "Il motivo per cui non facciamo alcun progresso nelle relazioni con l'Ue è un atteggiamento ostile nei confronti della Turchia", ha detto Erdogan, come riporta la presidenza di Ankara, aggiungendo che "l'Ue sta perdendo la speranza di superare la sua cecità strategica". (ANSAmed).





