Tunisia: in carcere l'ex genero di Ben Ali, Mabrouk

TUNISI - Il noto uomo d'affari ed ex genero del defunto presidente Ben Ali, Marouane Mabrouk, è in carcere in stato di fermo preventivo. Lo riporta la radio locale Mosaique Fm citando una dichiarazione del portavoce ufficiale del Tribunale di Tunisi, Mohamed Zaituna, secondo cui Mabrouk è stato fermato dopo le ricerche effettuate dall'Unità nazionale per le indagini su reati finanziari complessi, su istruzioni della Procura generale a seguito di una denuncia presentata dall'ufficiale giudiziario dello Stato.



Zaituna ha precisato che Mabrouk è in carcere per un periodo di cinque giorni per riciclaggio e per via di un reato legato a un sequestro da parte di un fiduciario dei fondi di una società al cui capitale lo Stato contribuisce direttamente o indirettamente. La misura preventiva può essere rinnovata due volte.



Mabrouk faceva parte di una lista di 48 nomi del clan dell'ex capo di Stato tunisino per i quali il Consiglio dell'Ue dispose il 4 febbraio 2011 misure restrittive sui loro beni e proprietà all'estero. L'uomo d'affari è ancora titolare di numerosi asset finanziari in Tunisia e all'estero.