Libia: a Tunisi riunione del Comitato militare congiunto 5+5

TUNISI - L'inviato dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha partecipato a Tunisi alla sessione di apertura della riunione del Comitato militare congiunto libico 5+5 (Jmc 5+5): lo rivela su X lo stesso Bathily, aggiungendo di aver elogiato i rappresentanti del Comitato "per il loro senso di responsabilità e unità". L'alto funzionario ha inoltre sottolineato "l'importanza del loro ruolo ai fini della piena ed efficace attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e dei relativi piani d'azione".



Il Jmc 5+5 è composto da ufficiali delle amministrazioni rivali dell'est e dell'ovest della Libia e alla sessione erano presenti i rappresentanti dei Paesi co-presidenti del Gruppo di lavoro sulla sicurezza del 'Processo di Berlino', nato sulla scia delle conferenze internazionali sulla Libia in Germania del 2020 e del 2021.



Il Comitato ha "esaminato i recenti sviluppi politici e di sicurezza in Libia".