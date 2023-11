Israele, 'in un mese colpiti 14mila obiettivi di Hamas'

ROMA - A un mese dall'inizio dell'operazione militare contro Hamas le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato attacchi su più di 14.000 obiettivi nella Striscia di Gaza, ha detto ieri sera in conferenza stampa il portavoce dell'esercito Daniel Hagari. Le Idf affermano di aver demolito oltre 100 ingressi di tunnel, distrutto più di 4.000 armi di vario tipo e "ucciso molti terroristi di Hamas, anche nel grado di comandanti". Hagari ha spiegato che molti degli obiettivi colpiti sono stati localizzati in moschee, asili e quartieri residenziali. "Ciò dimostra che Hamas sta cinicamente usando la sua popolazione come scudo umano", ha detto il portavoce dell'esercito israeliano.



Il portavoce militare ha riferito che l'esercito ha ucciso nella notte, in un attacco aereo mirato, Mohsen Abu Zina, capo della produzione di armi di Hamas.



Nelle ultime 24 ore inoltre Israele ha colpito il territorio libanese più volte, come "risposte al fuoco" contro lo Stato ebraico e a "un obiettivo aereo sospetto" rilevato in territorio israeliano, afferma l'esercito.



Sono saliti a 31 i soldati israeliani morti dall'avvio dell'operazione terrestre a Gaza. L'ultimo in ordine di tempo - ha fatto sapere l'esercito - è stato Yaacov Ozeri (28 anni) della 410/a Brigata corazzata ucciso ieri nel nord della Striscia.



"Se i crimini del regime sionista contro Gaza continuano, la dimensione del conflitto e della guerra nella regione si espanderà", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani. "L'America non può, da una parte, mandarci un messaggio dicendo che non sono a favore dell'allargarsi del conflitto nella regione e poi permettere al regime sionista di commettere crimini di guerra su larga scala contro la nazione palestinese", ha aggiunto Kanani. Lo rende noto il governo di Teheran.