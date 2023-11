Netanyahu, 'grave escalation in Cisgiordania'

TEL AVIV - Il premier Benyamin Netanyahu ha convocato oggi un incontro urgente con i dirigenti degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. "Questo incontro - ha affermato in un comunicato - rientra nella visita odierna del Gabinetto di guerra nel comando della Regione militare centrale alla luce degli avvertimenti dei responsabili alla sicurezza per la grave escalation in atto nella Giudea-Samaria", cioe' in Cisgiordania.

Intanto a Gaza City alcuni testimoni - riferisce al-Jazeera sul suo sito - hanno riferito che soldati israeliani si stanno spostando ulteriormente nel centro e si trovano a soli 700 metri dall'ospedale al-Shifa. L'esercito israeliano sostiene che qui si trovi il centro di comando di Hamas e dice che sono determinati a eliminarlo, nonostante l'amministrazione e gli operatori dell'ospedale lo abbiano negato. Quanto riportato dai testimoni non è stato tuttavia confermato dai militari israeliani, precisa al Jazeera.

Mentre continuano i raid aerei di Israele nei pressi dell'ospedale Al-Quds, secondo la Mezza Luna Rossa palestinese (Prcs). Tutte le vie di accesso all'ospedale Al-Quds nella Striscia di Gaza sono chiuse e "le squadre mediche non possono lasciare l'ospedale per raggiungere i feriti", segnala la Mezza Luna Rossa in un messaggio postato sul social X. "Il bombardamento israeliano è in corso da ieri sera nei pressi dell'ospedale Al-Quds, dal lato occidentale", segnala l'organizzazione umanitaria. "Tutte le strade per l'ospedale sono chiuse. Le équipe mediche non possono lasciare l'ospedale per raggiungere i feriti".