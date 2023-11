Blinken, Israele non deve rioccupare Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 08 NOV - Israele non deve "rioccupare" Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, rispondendo alle domande in una conferenza stampa a Tokyo dopo il G7, ripresa dal Guardian.



Blinken ha di nuovo respinto le richieste di cessate il fuoco a Gaza e in Israele. "Coloro che chiedono un cessate il fuoco immediato hanno l'obbligo di spiegare come affrontare il risultato inaccettabile che probabilmente ne deriverebbe", ha affermato. "Hamas è rimasta sul posto, con oltre 200 ostaggi, con la capacità e l'intenzione dichiarata di ripetere il 7 ottobre ancora, ancora e ancora", ha aggiunto. (ANSAmed).





