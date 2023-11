Algeria, 10 anni di carcere per l'attivista Bouraoui

ALGERI - Un tribunale algerino ha condannato oggi a 10 anni di carcere la controversa attivista Amira Bouraoui, che lo scorso febbraio aveva provocato una crisi diplomatica tra il suo Paese e la Francia dopo essere fuggita illegalmente attraverso la Tunisia. Lo riferisce un comunicato del comitato algerino per la liberazione dei detenuti (Cnld), pubblicato sulla propria pagina Facebook.



Il comitato fa notare che il tribunale di Costantina, nell'est del Paese, ha condannato nello stesso caso anche la madre dell'attivista Bouraoui a un anno di reclusione con sospensione e a 3 anni un agente della polizia di frontiera. Un parente dell'attivista, un tassista e il giornalista Mustapha Ben Djamaa sono stati condannati a 6 mesi di carcere per complicità, specifica il comitato.



Dopo l'incidente di Bouraoui, l'Algeria aveva richiamato per consultazioni il suo ambasciatore in Francia, che ha ripreso il suo incarico solo alla fine di marzo 2023. L'attivista in questione, che possiede anche la cittadinanza francese, era stata messa sotto controllo giudiziario in Algeria, dopo essere stata perseguita in casi relativi a insulti a organi statutari, tra cui il presidente della Repubblica e alla religione islamica, oltre ad insulti al profeta Maometto. Nel maggio 2021, l'attivista era stata condannata a due anni di carcere con le stesse accuse.



Bouraoui, che lavora come medico, era già stata arrestata più volte dopo essersi opposta a un quarto mandato dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika nel 2014 con una serie di oppositori e attivisti. Il codice penale algerino punisce con la reclusione da 3 a 5 anni e/o con la multa "chiunque offende il Messaggero o il resto dei profeti, o si prende gioco di ciò che è noto della religione o di qualsiasi rituale dell'Islam, sia per iscritto, disegno, proclama o qualsiasi altro mezzo‏"‏.