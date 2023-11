Il premier palestinese in lacrime per i bimbi uccisi a Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 06 NOV - Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh non è riuscito a trattenere le lacrime parlando dei bambini uccisi dai raid israeliani nella Striscia di Gaza.



"I bambini scrivono i loro nomi sui corpi in modo che i loro cadaveri possano essere identificati", ha detto Shtayyeh durante una riunione di governo a Ramallah. "La madre di tre bambini che sono stati sepolti sotto le macerie ha detto ai suoi figli fatemi vedere anche se...", si è interrotto il primo ministro scoppiando in lacrime. "La misericordia sia sulle anime dei martiri e la vergogna sui criminali", ha poi concluso Shtayyeh.



(ANSAmed).





