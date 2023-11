Algeria, Israele sia perseguito davanti alla Cpi

ALGERI - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha invitato "i difensori dei diritti umani a portare l'occupazione israeliana davanti alla Corte penale internazionale per i crimini che sta commettendo contro i palestinesi di Gaza". Le dichiarazioni di Tebboune sono state rilasciate durante un suo discorso trasmesso dalla Tv di Stato, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario presso la Corte Suprema di Algeri.



"Oggi mi trovo davanti agli uomini della giustizia. Invito tutti i popoli liberi del mondo, i giuristi arabi e le organizzazioni e gli organismi per i diritti umani a presentare una denuncia alla Corte penale internazionale e alle organizzazioni internazionali per i diritti umani contro l'entità israeliana, per porre fine a decenni di impunità per i crimini commessi contro i palestinesi", ha detto ancora Tebboune. Per il presidente dell'Algeria "tutte le norme e i valori sono crollati in Palestina occupata di fronte ai brutali massacri a cui il mondo assiste quotidianamente, commessi dalle forze di occupazione contro il fraterno popolo palestinese, di fronte a un terribile silenzio globale". "Ci chiediamo: dov'è la giustizia nel mondo? Dov'è il diritto dei popoli oppressi, in particolare del popolo palestinese?", ha concluso.