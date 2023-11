Tunisia: legge su reato rapporti con Israele spacca il Parlamento

TUNISI - La sessione plenaria del Parlamento tunisino dedicata alla discussione della legge che criminalizza qualsiasi atto di "normalizzazione" con lo Stato di Israele, terminata ieri con l'approvazione dei primi due dei sei articoli previsti sta riservando diverse sorprese, con la formazione di due schieramenti tra i deputati: chi vuole optare per un rinvio alla Commissione Diritti e Libertà per esaminare meglio il testo e chi invece vuole votare tutti gli articoli che prevedono pene molto severe dai 6 ai 12 anni per chi commette "il reato di normalizzazione".



Il colpo di scena è arrivato ieri in apertura di seduta quando il presidente del Parlamento Brahim Bouderbala ha detto di aver avuto uno scambio con il presidente della Repubblica, Kais Saïed, che gli avrebbe riferito che questa legge a suo avviso danneggerà gli interessi all'estero della Tunisia e rientra nella categoria di un attacco dall'esterno alla sicurezza dello Stato.

"Il presidente della Repubblica mi ha confermato testualmente, alla presenza dei due vicepresidenti del Parlamento, Sawsen Mabrouk e Anouar Marzouki, che la proposta di legge che criminalizza la normalizzazione danneggerà gli interessi all'estero della Tunisia e che il provvedimento equivale a un attacco esterno alla sicurezza dello Stato, e che la questione ha assunto carattere elettorale, né più né meno. Questa è la posizione del Presidente della Repubblica e mi sono ripromesso di essere onesto con voi", ha affermato Bouderbala nel suo intervento ripreso dalla tv parlamentare.