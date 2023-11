Israele, 'nessun cessate il fuoco senza rilascio ostaggi'

TEL AVIV - "Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il ritorno degli ostaggi". Lo ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant al segretario di stato Usa Antony Blinken.



Blinken ha partecipato oggi a un incontro allargato con il gabinetto di guerra a Tel Aviv dopo aver incontrato a quattr'occhi il premier israeliano Benyamin Netanyahu.



"Israele non solo ha il diritto ma anche il dovere di difendersi per far sì che un altro 7 ottobre non accada più, non rimarrà mai solo", ha affermato Blinken in una conferenza stampa a Tel Aviv.



"Il modo in cui Israele conduce la sua campagna per sconfiggere Hamas è importante. È la cosa giusta e lecita da fare, e se non lo fa, fa il gioco di Hamas e di altri gruppi terroristici", ha aggiunto.



''Non è possibile, non si deve tornare alla situazione che c'era prima del 7 ottobre'', ha proseguito Blinken. "L'idea che Hamas resti responsabile a Gaza non è accettabile''. ''Abbiamo discusso con i nostri partner diverse possibilità: occorre un quadro più grande, una visione di pace e di sicurezza nella regione. La strada da imboccare resta quella di due Stati per due popoli'', ha affermato.



"Voglio ribadire il nostro sostegno a Israele nel suo diritto a difendersi con ogni mezzo e il suo diritto all'autodifesa", ha sottolineato Blinken, secondo cui "nessun Paese può tollerare un massacro di innocenti".



"Con Netanyahu abbiamo discusso di pause umanitarie" a Gaza, ha precisato il segretario di stato Usa.



L'ufficio di Netanyhau ha confermato, al termine dell'incontro tra il premier e Blinken, che Israele non consentirà l'ingresso di carburante nella Striscia. Secondo alcuni report, citati dai media, il dossier non sarebbe neanche stato affrontato durante l'incontro. Ieri l'esercito aveva annunciato che gli ospedali della Striscia sarebbero stati riforniti di carburante una volta esaurito per poi essere smentito dal primo ministro.