L'Arabia Saudita lancia una raccolta fondi per i palestinesi

RIAD - L'Arabia Saudita ha lanciato una campagna di raccolta fondi per i palestinesi di Gaza, nel 27mo giorno della guerra tra Israele e Hamas. Il principe ereditario Mohammed bin Salman, il sovrano de facto, ha già donato 20 milioni di riyal sauditi (circa 5,3 milioni di dollari) alla campagna, secondo quanto riportato dall'emittente statale Al-Ekhbariya.



L'iniziativa "fa parte del ruolo storico del Regno di essere al fianco del popolo palestinese nelle varie crisi e prove che ha dovuto affrontare", ha dichiarato Abdallah al-Rabeeah, capo del Centro per gli aiuti umanitari e i soccorsi.



L'Arabia Saudita, che ospita i luoghi più sacri dell'Islam, non ha mai riconosciuto Israele e da tempo si propone come paladina della causa palestinese. Nelle ultime settimane ha più volte condannato gli attacchi contro i civili a Gaza.