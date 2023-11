Appello del Marocco al cessate il fuoco a Gaza

RABAT - "Preoccupazione e indignazione". Il Marocco rilancia l'appello alla pace, a ridurre la tensione nella Striscia di Gaza e chiede il "cessate il fuoco per consentire l'ingresso degli aiuti in modo rapido, sostenibile e senza ostacoli", nonché "il rilascio di prigionieri e detenuti, con l'obbligo di aprire una prospettiva politica alla questione palestinese che consenta di rilanciare la soluzione dei due Stati, come concordato dalla comunità internazionale".



"A più di tre settimane dallo scoppio degli scontri militari - si legge in un comunicato diffuso dal ministro degli Esteri - i civili continuano ad essere presi di mira, e sono migliaia le vittime tra bambini e donne, feriti, senzatetto e dispersi. Per il Marocco l'escalation di violenza - luoghi di culto, ospedali e campi profughi bombardati, l'ultimo dei quali è il campo di Jabalya - sono in contraddizione con il diritto umanitario internazionale". E, ancora, "missili e proiettili scagliati in modo casuale contro i civili, costringendo più di un milione di persone a spostarsi e privando la popolazione di acqua, elettricità e carburante", sono "contro i valori umani comuni".



Per questo il Marocco, ribadisce il "sostegno all'Autorità Nazionale Palestinese" ed "esprime rammarico e delusione per l'inerzia della comunità internazionale, per la mancata assunzione delle proprie responsabilità da parte del Consiglio di Sicurezza e per l'incapacità dei Paesi influenti di porre fine a questa situazione catastrofica".