Ministro degli Esteri iraniano incontra leader di Hamas a Doha

TEHERAN - Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, ha avuto un incontro a Doha con il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, durante la sua visita in Qatar. La situazione nella Striscia di Gaza e gli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e Palestina sono stati al centro del colloquio, riporta Irna.



A Doha Amirabdollahian è stato ricevuto dall'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. "Oggi, la portata dei conflitti nella regione si sta espandendo ed è naturale che i gruppi di Resistenza non restino in silenzio di fronte ai crimini del regime sionista come anche al pieno sostegno degli Usa al regime", ha detto il ministro iraniano nell'incontro, mettendo in guardia rispetto alle "conseguenze imprevedibili dei crimini di guerra di Israele a Gaza che sono commessi con il sostegno degli Usa e di molti Paesi europei", Amirabdollahian ha detto che i gruppi della Resistenza non aspetteranno i consigli di nessuno e se la situazione andrà fuori controllo nessuna parte potrà salvarsi dalle conseguenze. Secondo quanto riporta Mehr, al Thani ha affermato che il proseguimento del conflitto a Gaza è "inaccettabile e intollerabile". Il Qatar continuerà con i suoi sforzi per porre fine agli attuali attacchi di Israele contro Gaza, ha aggiunto.



Dopo il Qatar, Amirabdollahian ha in programma domani una visita in Turchia dove incontrerà l'omologo Hakan Fidan, ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Ankara.