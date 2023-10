Hamas, l'Italia è parte dell'aggressione contro di noi

ROMA - "Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. E' un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti dell'aggressione contro il nostro popolo": lo ha detto ad Agorà su Rai3 l'ex ministro della Sanità di Hamas e attuale capo del Consiglio per le relazioni internazionali dell'organizzazione a Gaza, Basem Naim.



"Israele oggi non agisce da solo. Israele agisce per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell'Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo", ha aggiunto l'alto funzionario.



"Come possiamo affrontare tutto questo? - si è poi chiesto Naim -. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo".



Intanto continuano i raid aerei dell'esercito di Israele sulla Striscia di Gaza, che nella notte hanno provocato la morte di circa 50 persone tra cui molti bambini e numerosi feriti, secondo fonti palestinesi citate dai media locali. Nella città meridionale di Rafah almeno 27 persone sono morte in due diversi attacchi contro edifici residenziali, riporta l'agenzia di stampa Wafa. Altre 18 persone hanno perso la vita in un bombardamento sulla zona di Al Zawaida e sette nel quartiere di Al Zaytoun. Tre persone tra cui un bimbo di 6 anni sono rimaste uccise in un altro raid nella parte settentrionale della Striscia. Secondo la Wafa, il numero delle vittime è destinato ad aumentare e diverse persone sono ancora intrappolate tra le macerie degli edifici bombardati.



Nei raid dell'ultimo giorno sono stati colpiti circa 300 obiettivi di Hamas. Lo ha detto il portavoce militare, includendo tra questi missili anti tank, postazioni di lancio e compound militari all'interno dei tunnel dell'organizzazione terroristica. Mentre nelle operazioni di terra all'interno di Gaza sono stati "numerosi i combattimenti dei soldati con le cellule dei terroristi".



Oggi è previsto l'ingresso di circa 80 camion a Gaza dal valico di Rafah. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa israeliano segnalando che in questo modo aumenteranno in modo considerevole gli aiuti. Da lunedì scorso Israele ha consentito l'ingresso a un totale di 144 camion con cibo, acqua e medicine.