Ft, 'pressing Israele su Ue, Egitto accolga i rifugiati da Gaza'

BRUXELLES - "Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha cercato di convincere i leader europei a fare pressione sull'Egitto affinché accetti i rifugiati da Gaza". Lo riporta il Financial Times online, citando fonti informate del dossier.



L'idea del premier israeliano è stata "avanzata da Paesi come la Repubblica Ceca e l'Austria nel corso di discussioni private che hanno preceduto il vertice dei leader dell'Ue" della settimana scorsa, spiega il quotidiano britannico, specificando che "i principali Paesi europei, in particolare Francia, Germania e Regno Unito, hanno respinto la proposta come irrealistica". Il motivo, spiega il giornale londinese, sarebbe da rintracciare nella "costante resistenza" dell'Egitto all'idea di accogliere i rifugiati da Gaza anche su base temporanea. Il timore del Cairo è che "Israele cerchi di usare la crisi per far ricadere sull'Egitto i suoi problemi con i palestinesi". "Il ruolo potenziale" del Paese nella crisi sarebbe stato tra i temi discussi al summit Ue, che ha concordato, si legge ancora sul Ft, sul fatto che il Cairo debba "svolgere un ruolo nel fornire un'ampia assistenza umanitaria a Gaza, ma non essere costretto ad accogliere i rifugiati". Secondo il quotidiano della City, sarebbero in corso "trattative per portare i feriti da Gaza in Egitto", ma non ci sarebbe "alcuna certezza di raggiungere un accordo".