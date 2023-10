Giordania, chiesto a Usa schierare Patriot per difesa confini

ROMA - La Giordania ha chiesto agli Stati Uniti di schierare i sistemi di difesa aerea Patriot per rafforzare la difesa dei confini, nell'ambito delle crescenti tensioni regionali. Lo riportano i media internazionali, citando fonti ufficiali. "Abbiamo chiesto alla parte americana di aiutarci a rafforzare il nostro sistema di difesa con i sistemi missilistici di difesa aerea Patriot", ha detto alla televisione di Stato giordana il generale di brigata Mustafa Hiyari, portavoce dell'esercito della Giordania.



"Questo sistema di difesa è costoso e non può essere utilizzato con capacità locali, e abbiamo bisogno di un partner strategico", ha spiegato Hiyari all'emittente Al Mamlaka. Il generale ha affermato che la Giordania sta affrontando minacce continue, compresi lanci di missili balistici da nord, est e ovest, e che il sistema di difesa aerea Patriot è "l'arma migliore per affrontare tale minaccia".