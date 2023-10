Libia-Ue: capo Eubam incontra Guardie frontiera governo Tripoli

TUNISI - La cooperazione congiunta tra Ue e Libia a sostegno della sorveglianza e della sicurezza delle aree di confine, a partire dal valico di frontiera libico-tunisino di Ras Jedir. Questo il tema al centro dell'incontro tra il capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, Natalina Cea, e il comandante della Guardie di frontiera del ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale di Tripoli, colonnello Muhammad Al Marhan, come scrive la stessa Eubam su X.



"Insieme, miriamo a migliorare la fluidità e la sicurezza transfrontaliera in futuro", sottolinea ancora Eubam, che lo scorso 9 ottobre ha firmato con il ministero degli Esteri di Tripoli un memorandum d'intesa sulla cooperazione congiunta.



Alla cerimonia della firma, tenutasi presso la sede del ministero, avevano partecipato il ministro ad interim degli Esteri, Taher Albahour, e il capo della delegazione europea in Libia, ambasciatore Nicola Orlando.