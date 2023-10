(ANSAmed) - ROMA, 27 OTT - "Auspichiamo che non ci sia una escalation", "la cosa è molto legata alla liberazione degli ostaggi ma se si riesce a risolvere la questione degli ostaggi ci sarebbe meno impellenza di intraprendere una azione di terra". Lo dice il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno in Campidoglio sulla figura del diplomatico vaticano Achille Silvestrini. Alla domanda se il Papa incontrerà i familiari degli ostaggi, risponde: "Stiamo pensando su questo, abbiamo visto che sono qui e sono stati ricevuti a livello italiano, per noi ancora non è stata presa una decisione penso che entro oggi si farà".



