Tajani a Saied, evitare l'allargamento del conflitto

TUNISI - "Ho riferito al presidente Saied e al ministro degli Esteri tunisino che l'Italia continua a lavorare affinché non ci sia un allargamento del conflitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il colloquio col presidente tunisino Kais Saied a Tunisi. "Ho riferito la posizione dell'Italia, chiediamo la liberazione degli ostaggi e ci auguriamo e lavoriamo perché possa essere aperto il valico di Rafah e possano arrivare i rifornimenti alimentari e medicine per il popolo palestinese a Gaza e anche che possano uscire dalla Striscia i nostri concittadini che in alcuni casi hanno doppia cittadinanza italiana e palestinese".



"Il nostro appello a tutti è sempre di rispettare i diritti umani, di rispettare il diritto internazionale e tenere al di fuori di qualsiasi iniziativa militare la popolazione civile, da una parte e dall'altra", ha sottolineato Tajani.



"Negli incontri di oggi abbiamo parlato anche della situazione internazionale, vogliamo tutti lavorare per la pace. Io ho ascoltato con grande attenzione tutte le osservazioni e le idee del presidente Saied e del ministro degli Esteri sulla questione palestinese. Vogliamo continuare ad ascoltare e confrontarci coi Paesi arabi perché insieme possiamo raggiungere l'obiettivo della pace, che per noi italiani si può raggiungere soltanto dando una prospettiva al popolo palestinese che è quella di avere un suo Stato", ha proseguito il ministro. "La nostra idea è quella di continuare a lavorare per far sì che due popoli possano vivere in due Stati che si riconoscano a vicenda il diritto di Israele a esistere e quello del popolo palestinese ad avere uno Stato", ha aggiunto.



Per quanto riguarda le relazioni bilaterali Tajani ha sottolineato che il rapporto con la Tunisia "è molto forte, ma vogliamo fare ancora di più. Sono qui col ministro del Lavoro e quello della Sovranità alimentare con una delegazione di imprenditori del settore agricolo e agroindustriale, vogliamo sviluppare una cooperazione strutturata tra Italia e Tunisia nei settori dell'agricoltura, della gestione dell'acqua, della ricerca e dell'innovazione".



"Siamo soddisfatti di come procede il processo di Roma, ringraziamo la Tunisia per il forte impegno e possiamo annunciare che la prossima riunione del Processo di Roma si terrà a Tunisi", ha affermato Tajani.