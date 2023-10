Patriarcato ortodosso 'attacco a chiesa crimine di guerra'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 OTT - Il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha espresso la "sua più ferma condanna per l'attacco aereo israeliano che ha colpito il complesso della sua chiesa nella città di Gaza". "Prendere di mira le chiese e le loro istituzioni, insieme ai rifugi che forniscono per proteggere cittadini innocenti, in particolare bambini e donne che hanno perso le loro case a causa degli attacchi aerei israeliani sulle aree residenziali negli ultimi tredici giorni, costituisce - ha detto - un crimine di guerra che non può essere ignorato".



Almeno due persone sono morte nel bombardamento da parte dell'aviazione israeliana della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, nel quartiere storico di Gaza City, avvenuto ieri. Lo riporta il quotidiano greco Naftemporiki. Fonti locali, aggiunge, temono ulteriori vittime, poiché parlano di decine di persone rimaste intrappolate sotto le macerie.



"Nonostante l'evidente presa di mira delle strutture e dei rifugi del Patriarcato ortodosso di Gerusalemme e di altre chiese, tra cui l'ospedale della Chiesa episcopale di Gerusalemme, altre scuole e istituzioni sociali", il Patriarcato afferma che, "insieme alle altre chiese, rimane impegnato ad adempiere al suo dovere religioso e morale nel fornire assistenza, sostegno e rifugio a coloro che ne hanno bisogno, tra le continue richieste israeliane di evacuare queste istituzioni di civili e le pressioni esercitate sulle chiese a questo riguardo". Il Patriarcato ha quindi sottolineato che "non abbandonerà il suo dovere religioso e umanitario, radicato nei suoi valori cristiani, di fornire tutto ciò che è necessario sia in tempo di guerra che di pace". (ANSAmed).





