Migranti:media, Madrid cerca soluzioni urgenti per l'accoglienza

ROMA - L'importante incremento di sbarchi di migranti alle Canarie nelle ultime settimane sta portando Madrid a cercare urgentemente soluzioni praticabili per evitare un sovraccarico eccessivo del sistema di accoglienza: è quanto riporta oggi El País, spiegando che uno degli obiettivi principali è trovare spazi adeguati per allestire centri temporanei in territorio peninsulare, in modo da alleggerire la pressione sulle strutture esistenti alle Canarie, e scongiurare situazioni di caos come avvenne nell'autunno del 2020.



Tra le possibilità valutate, aggiunge il quotidiano, c'è quella di sfruttare dei terreni appartenenti al Ministero della Difesa nel comune di Madrid, dove si potrebbe collocare un centro d'accoglienza provvisoria. La stima è che sarà necessario creare circa 10.000 nuovi posti per migranti in regioni peninsulari della Spagna.



Da inizio ottobre, hanno raggiunto le Canarie via mare circa 8.500 persone: si tratta di un ritmo di sbarchi che non si vedeva in questo arcipelago da oltre 15 anni.