Iran all'Algeria, 'necessario fermare l'aggressione sionista'

ISTANBUL - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha sottolineato il "bisogno di fermare il brutale attacco del regime sionista contro la Striscia di Gaza" durante una telefonata con l'omologo algerino Ahmed Attaf. Durante il colloquio, il ministro iraniano ha anche affermato come sia importante aumentare le relazioni diplomatiche tra i Paesi islamici per fermare "i crimini" di Israele e per inviare aiuti umanitari a Gaza.



Secondo quanto riporta Irna, Attaf ha definito l'attuale situazione come il risultato di politiche fallimentari per i palestinesi, che hanno il diritto di avere uno Stato indipendente, sottolineando il bisogno di porre fine alle violenze ed inviare aiuti umanitari il prima possibile.