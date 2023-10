(ANSAmed) - SANLIURFA, 19 OTT - L'esercito di Ankara è pronto ad evacuare i palestinesi da Gaza e ad inviare aiuti per la Striscia. "Le forze armate turche sono pronte a prendere parte sia agli aiuti umanitari che all'evacuazione in linea con le direttive che verranno impartite. Il fattore più importante nello svolgimento delle attività di aiuto è l'idoneità dell'ambiente nella regione", ha affermato una fonte del ministero della Difesa secondo quanto riporta la tv di Stato turca Trt.



La scorsa settimana, subito dopo l'attacco di Hamas contro Israele e i bombardamenti contro Gaza, le forze armate turche hanno inviato in Egitto aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia. (ANSAmed).





