Tajani domani a Tunisi, focus su crisi Gaza, migranti e economia

ROMA - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sarà domani in missione in Tunisia, insieme al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. "Vogliamo confrontarci con i nostri partner nella regione per scongiurare la destabilizzazione dell'intero Medio Oriente", ha commentato il vicepremier, aggiungendo che "dobbiamo continuare a lavorare per una soluzione diplomatica del conflitto innescato dalla barbara aggressione di Hamas".



Facendo seguito alle recenti visite compiute in Arabia Saudita, Egitto, Israele e Giordania e ai numerosi contatti telefonici coi principali attori internazionali e regionali, Tajani prosegue così l'azione diplomatica volta a favorire una de-escalation. A Tunisi, il vicepremier e i ministri Lollobrigida e Calderoni saranno ricevuti dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, per un colloquio. Tajani avrà inoltre un incontro bilaterale con il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, così come i ministri Lollobrigida e Calderone incontreranno i rispettivi omologhi tunisini, Abdelmonem Belati, ministro dell'Agricoltura, e Malek Zahi, ministro degli Affari Sociali.



Come sottolineato da Tajani, "il rapporto con Tunisi continua ad avere rilevanza strategica per l'Italia: da mesi siamo impegnati nel dialogo con le autorità tunisine, che speriamo di approfondire e strutturare ulteriormente". Al centro del colloquio del vicepremier, anche la questione del contrasto al traffico di esseri umani. È infatti prevista la firma di un Memorandum sulla promozione di flussi migratori regolari.



Nel corso della visita i ministri Tajani, Lollobrigida e Calderone, parteciperanno alla sessione di chiusura dei lavori di una missione di attori istituzionali e imprenditori italiani che sono a Tunisi per incontrare le controparti tunisine nei settori dell'agroindustria e della sicurezza agroalimentare.



Tale missione ha l'obiettivo di sviluppare una cooperazione strutturata tra Italia e Tunisia nei settori dell'agricoltura, della gestione dell'acqua e della ricerca e dell'innovazione. È infine previsto un incontro dei tre ministri con la comunità imprenditoriale e la collettività italiana in Tunisia. Nel 2022, l'Italia è stata il primo partner commerciale della Tunisia, con un interscambio pari a 7,1 miliardi di euro, in aumento del 29,6% rispetto al 2021. Anche in termini di presenza imprenditoriale, si contano oltre 900 società italiane attive in Tunisia, che contribuiscono a generare oltre 70.000 posti di lavoro.