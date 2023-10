Sisi e re Abdallah, 'evitare la punizione collettiva su Gaza'

ROMA - No alla punizione collettiva su Gaza, compresi l'assedio, la fame o il trasferimento della popolazione. Lo affermano il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi e il re giordano Abdallah nel loro incontro oggi al Cairo, riferisce l'agenzia di stampa giordana Petra.



Durante i colloqui bilaterali, i due leader respingono con forza qualsiasi tentativo di trasferimento forzato della popolazione di Gaza in Giordania o in Egitto, ribadendo l'appello a fermare immediatamente la guerra, proteggere i civili, togliere l'assedio e a fornire aiuti umanitari. Se la guerra non si ferma, sottolineano, rischia di far precipitare l'intera regione in una catastrofe.