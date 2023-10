Migranti: da Madrid 50 mln alle Canarie per accoglienza minori

MADRID - Il governo spagnolo stanzierà 50 milioni di euro per la gestione dell'accoglienza di minori migranti alle isole Canarie, dove da settimane hanno luogo numerosi sbarchi: lo ha annunciato il ministro per l'Inclusione, José Luis Escrivá, in dichiarazioni ai media nel corso di una visita all'arcipelago, dove al momento sono circa 4.000 i minori stranieri sotto la tutela delle autorità locali.



Tra la serata di martedì scorso e stamattina, circa 1.000 persone sono state soccorse in mare nei pressi dell'arcipelago.



Nell'occasione, Escrivá ha anche rivolto alle regioni un appello "alla solidarietà", invocando più partecipazione nella distribuzione delle responsabilità di accoglienza dei migranti in arrivo. "La Spagna propone a livello europeo affinché, nella gestione delle emergenze migratorie, ci siano quote tra Paesi. Come potremmo non accettare lo stesso principio a livello nazionale?", si è chiesto.

Nelle ultime settimane nelle Canarie sta avendo luogo un picco di arrivi di migranti senza precedenti da oltre 15 anni. Gli ultimi sbarchi che hanno portato nell'arcipelago circa 1.000 migranti, secondo dati riferiti dai servizi d'emergenza locali e dall'agenzia di stampa Efe, hanno interessato principalmente le isole de El Hierro, Lanzarote e Tenerife, con almeno cinque persone portate in ospedale per accertamenti medici.

Visto l'elevato numero di arrivi in un lasso di tempo ristretto, il governo spagnolo ha dichiarato per le Canarie, attraverso la Segretaria di Stato per le Migrazioni, la "situazione di emergenza": come spiega l'Efe, si tratta di un provvedimento amministrativo che permette più agilità nelle decisioni e nell'uso di risorse per gestire sbarchi e prima accoglienza.